С 13 по 15 сентября Международная Федерация спортивного парения проведет КУБОК ЕВРОПЫ по спортивному парению — 2013

13-15 сентября 2013 года Международная Федерация спортивного парения проводит

КУБОК ЕВРОПЫ по спортивному парению — 2013 среди мастеров банно - оздоровительных процедур.

Для освещения хода проведения соревнований к аккредитации приглашаются ведущие СМИ Украины, России, Европы.

Такого уровня соревнования проводятся уже третий год в г. Буча Киевской области.

В этом году Мэрия г. Бучи предложила провести соревнования под своим патронатом и в рамках празднования дня города Бучи. Соревнования проводятся не в первый раз, поэтому интерес к ним растет с каждым годом. Очень важно постоянно информировать граждан Украины и зарубежья про развитие в Европе возрастающего интереса к технологиям русской бани. Русская баня - одна из составляющих здорового образа жизни, основанная на славянских традициях.

Цель проведения соревнований:

- возрождение и всемерная популяризация культуры парения в русской бане;

- определить лучшего банщика (парильщика) – мастера банно-оздоровительных процедур Европы;

- обмен опытом и мастерством между представителями различных банных школ Европы.

В Кубке Европы по спортивному парению примут участие 50 мастеров банно-оздоровительных процедур, представляющие банные школы Белоруссии, Латвии, Литвы, России, Украины

Наблюдателями соревнований приглашены руководители украинских, российских, белорусских, прибалтийских международных организаций по развитию банного искусства, руководители оздоровительных учреждений.

Судейскую коллегию Кубка Европы представляют судьи международного класса из Украины, России, Прибалтики.

В ходе проведения соревнований, участники должны продемонстрировать технику парения, мастерство владения различными приемами веничного массажа, а также другие оригинальные методики оздоровительного воздействия на организм человека возможные к применению в русской бане.

Программа соревнований.

Соревнования будут проходить 13-15 сентября 2013 г. в г. Буча Киевской области.

13-14 сентября пройдут отборочные состязания, в которых мастера банного дела должны будут продемонстрировать свое мастерство в течении 15 минут по обязательной программе. В перерывах между выступлениями будут проводиться мастер-классы победителей международных соревнований. Зрители смогу пройти презентационное парение от мастеров банного искусства в специальных передвижных банях и на себе прочувствовать оздоровительную силу Русской бани.

15 сентября – финал соревнований. В финале с произвольной программой выступят 10 спортсменов – финалистов. Победитель получит переходящий Кубок Европы и денежную премию. Мастер-классы от мастеров известнейших банных школ, холодное парение «по литовски», шоу – программа, выставка-ярмарка – все эти мероприятия будут сопровождать участников и гостей, которые придут отметить день города, а их ожидается около 20 тысяч человек.

Информацияпро Кубок Европы по спортивному парению : http://mfsportpar.com

Контакты для аккредитации и дополнительных вопросов :

моб. 095 8609171, Наталия Мищенко