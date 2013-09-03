Нафтогаз "бьет рекорды": долг перед бюджетом может составить 9 миллиардов - СМИ

В Минэнерго уже готовятся к недопоступлению средств, а в Миндоходов подтверждают, что компания начала накапливать долги.

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О том, что НАК "Нафтогаз Украины" начала накапливать задолженность перед госбюджетом, рассказал "Ъ" высокопоставленный источник в Минэнерго.

Официально информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства доходов и сборов Андрей Соколов. Назвать текущую сумму долга он отказался, но сообщил, что по итогам года "Нафтогаз" должен заплатить в госбюджет около 14,1 млрд грн.

Неоплаченный долг по итогам года может достичь 9 млрд грн, утверждает источник в Минэнерго. По данным министерства, до сих пор монополия ни разу не накапливала налоговый долг более чем на 3 млрд грн. Но в этом году задолженность предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) перед компанией достигла рекордной суммы, упали объемы транзита газа, ожидается снижение его добычи.

Всего, согласно утвержденному финплану компании, поступления НАК в этом году уменьшатся на 52 млрд грн.

В пресс-службе "Нафтогаза" данные Миндоходов не комментируют. Однако источник в компании опроверг наличие задолженности перед бюджетом. Впрочем, от более подробных комментариев он отказался.

Сейчас долг ТКЭ перед НАК составляет 17,5 млрд грн, что является рекордной суммой со времен обретения Украиной независимости.

Транспортировка газа по итогам семи месяцев сократилась на 7%, до 47 млрд кубометров. Однако добыча в этот период росла — на 2,4%, до 12,1 млрд кубометров. Тем не менее в IV квартале в связи с недофинансированием разработки месторождений добыча может существенно снизиться и по итогам года составить всего 16,5 млрд против 19,3 млрд кубометров годом ранее.

Еще одной проблемой является то, что в финплане госкомпании отсутствует компенсация разницы между ценами закупки импортного газа и его реализации субъектам хозяйствования для производства тепла с 2012-2013 годов — около 15,5 млрд грн. Кроме того, на конец года приходится выплата большинства процентов по кредитам монополии, а до середины октября НАК должна накопить в ПХГ еще 6 млрд кубометров газа на сумму $2,5 млрд.