Нафтогаз предупреждает о возможном срыве подготовки к отопительному сезону

Согласно сообщению, наихудшие показатели задолженности за потребленный природный газ имеют: Днепропетровская область (долг - 2,5 млрд грн); Донецкая область (долг - 2,7 млрд грн); Харьковская область (долг - 2,2 млрд грн); город Киев (долг - 2,2 млрд грн).

Также в сообщении отмечается, что согласно прогнозному балансу поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год предельный объем природного газа для теплогенерирующих предприятий и ТЭЦ на производство тепловой энергии для нужд населения составляет 6,3 млрд куб. м. Однако в течение 7 месяцев 2013 г. предприятия ТКЭ фактически потребили 4,7 млрд куб. м природного газа.

По теме: Украина договорилась с Газпромом о газе на отопительный сезон

“Если предприятия теплоэнергетики не будут придерживаться прогнозного баланса и не снизят потребление природного газа, то имеющиеся ресурсы газа будут исчерпаны уже в ноябре 2013 г. Это ставит под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона 2013-2014 гг.”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поручил Нафтогазу Украины обеспечить немедленное ограничение поставок газа до технологического минимума предприятиям, производящим тепловую энергию, при условии неполных расчетов.

Компания Нафтогаз Украины в середине августа обратилась к местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой о скорейшем погашении задолженности за потребленный газ, накопленной в предыдущие периоды, которая составляет более 17,4 млрд грн.

Цена российского газа, импортируемого в Украину, в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров. Цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.