10 тысяч человек станут безработными, если закроют шахту им. Засядько

В случае полного закрытия донецкой шахты им. Засядько безработными станут около 10 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке мэр города Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

"Если будет принято решение о полной ликвидации шахты им. Засядько, вы знаете, что там шахтеров работает около 10 тысяч, у нас не только придется решать вопрос по шахте, но и по коксохимическому заводу - свыше 2,5 тыс. человек. Потому что уголь, который добывает шахта им. Засядько, - до 4 млн. тонн коксующего угля - заместить его, к сожалению, в данный момент нечем", - констатировал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Кроме того, он прогнозирует, что из-за аварии на шахте им. Засядько город может недополучить минимум на 84 млн. грн.

"Для бюджета это более 75 миллионов выпадающих доходов по 2008 году. Безусловно, очень тяжелая и напряженная ситуация отразится на работе Донецкого коксохимического завода. Там также ожидается выпадение общих бюджетных поступлений в размере 8-9 миллионов. Всего получается 84 миллиона по городу", – сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, общий ущерб самой шахты от аварии оценивается в 500 млн. грн. При этом А.ЛУКЬЯНЧЕНКО напомнил, что "если шахта им. Засядько работала 30-ю забоями, то, к сожалению, во всей компании "Донецкуголь " такого количества нет".

Как сообщал УНИАН, вследствие трех взрывов метано-воздушной смеси, произошедших на шахте им. Засядько 18 ноября, 1 и 2 декабря 2007 года, погибли 106 человек (101 горняк и 5 спасателей). Работа шахты временно приостановлена.

На шахте им.А.Засядько ежегодно добывает 3 млн. тонн угля.

Справка УНИАН. В течение нескольких последних лет на шахте им. Засядько, помимо различного рода небольших аварий, произошел ряд ЧП с большим количеством человеческих жертв.

24 мая 1999 года в результате взрыва погибли 50 человек, травмы получили 40 человек.

19 августа 2001 года взрыв газо-воздушной смеси в сочетании с угольной пылью унес жизни 55 человек. Были травмированы 34 человека, пропали без вести 10 человек.

31 июля 2002 года в результате взрыва погибли 20 человек, травмы получили два человека.

20 сентября 2006 года в результате отравления метаном погибли 13 человек, травмы получили несколько десятков человек.