Мельника лишили звания почетного гражданина Вишневого

Об этом УНИАН сообщил председатель общественной организации "Мы вместе" Виталий Плескач.

По его словам, утром на сессии Вишневого городского совета общественные активисты внесли соответствующее предложение для включения этого вопроса в повестку дня.

«Была группа активистов, которые раздавали листовки по этому поводу и плакаты», - сказал Плескач и отметил, что «местное общественное формирование» помешало активистам попасть на сессию горсовета.

Однако вопрос все же был внесен в повестку дня. «Очень долго не хотел городской голова этим вопросам заниматься, были аргументы у них. Затем объявили даже перерыв и уже после перерыва все-таки этот вопрос поставили на голосование. Почти все депутаты проголосовали», - сообщил Плескач.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

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1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его нахождения.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении Мельнику меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен заблаговременно.

Однако стало известно, что Мельник убежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

12 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайства следователя об изменении меры пресечения в отношении Мельника с домашнего ареста на задержание.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

27 августа министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что правоохранительные органы установили местонахождение Мельника и готовятся к его задержанию и экстрадиции в Украину.