Вице-мэр Новой Каховки задержан за взятку

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, такую «благодарность» он хотел за решение вопроса об уменьшении размера арендной платы за земельный участок, находящийся в коммунальной собственности.

Посредник также задержан.

Данные об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение неправомерной выгоды). Санкция той статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

По информации пресс-службы, чиновник получал взятку от частного предпринимателя частями через посредника. Первый транш в сумме 10 тыс. грн был передан еще 23 июля 2013 года. Второй транш в сумме 20 тыс. грн был передан посреднику в кафе в Новой Каховке 28 августа вечером. Факт передачи взятки и ее дележа был зафиксирован.

Чиновник был задержан оперативниками УБЭП областного управления МВД и работниками прокуратуры у себя дома вместе с посредником уже после того, как они разделили незаконно полученные средства. При задержании в жилом помещении, где проживает вице-мэр, а также в его автомобиле были произведены обыски.

Продолжается досудебное расследование, процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении коррупционеров осуществляет прокуратура области.

На данный момент суд определяет, будут ли задержанные содержаться под стражей, выпущены под залог или на подписку о невыезде.