Пресс-конференция по результатам исследования GfK Ukraine: «Влияние освещения на качество жизни и эффективность бизнеса»

4 сентября 2013 года GfK Ukraine представят результаты национального исследования «Влияние освещения на качество жизни и эффективность бизнеса». Пресс-конференция состоится в пресс-центре ИА «УНИАН», начало в 12:30.

В мероприятии примут участие:

- Анастасия Шуренкова, старший менеджер отдела стратегических исследований GfK Ukraine;

- Сергей Варга, менеджер проекта ПРООН «Трансформация рынка в направлении энергоэффективного освещения»;

- Марк Захаров, директор по инновациям, Maxus Украина;

- Эксперты по вопросам медицины и здоровья.

Исследование компании GfK Ukraine состоял из двух частей:

Первая часть исследования «Влияние света на качество жизни человека» показывает влияние света на повседневную жизнь украинцев. В исследовании приняли участие 600 сотрудников различных компаний в возрасте 25-55 лет, с доходом средний и выше среднего.

Вторая часть исследования под названием «Влияние качества освещения на эффективность бизнеса» посвящена влиянию света на сферу бизнеса. В рамках данного исследования был проведен количественный онлайн-опрос работающего населения Украины, а также экспертный опрос владельцев бизнеса (АЗС, ритейл, промышленность, IT и финансы, HoReCa и др.).

Пресс-конференция состоится 4 сентября 2013 года в пресс-центре УНИАН (г. Киев, ул. Крещатик, 4). Начало в 12:30.

Аккредитация СМИ на пресс-конференцию по телефону: 063 1947271 или по e-mail: press@greenpr.com.ua