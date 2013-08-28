Пресс-конференция по результатам исследования GfK Ukraine: «Влияние освещения на качество жизни и эффективность бизнеса»
4 сентября 2013 года GfK Ukraine представят результаты национального исследования «Влияние освещения на качество жизни и эффективность бизнеса». Пресс-конференция состоится в пресс-центре ИА «УНИАН», начало в 12:30.
В мероприятии примут участие:
- Анастасия Шуренкова, старший менеджер отдела стратегических исследований GfK Ukraine;
- Сергей Варга, менеджер проекта ПРООН «Трансформация рынка в направлении энергоэффективного освещения»;
- Марк Захаров, директор по инновациям, Maxus Украина;
- Эксперты по вопросам медицины и здоровья.
Исследование компании GfK Ukraine состоял из двух частей:
Первая часть исследования «Влияние света на качество жизни человека» показывает влияние света на повседневную жизнь украинцев. В исследовании приняли участие 600 сотрудников различных компаний в возрасте 25-55 лет, с доходом средний и выше среднего.
Вторая часть исследования под названием «Влияние качества освещения на эффективность бизнеса» посвящена влиянию света на сферу бизнеса. В рамках данного исследования был проведен количественный онлайн-опрос работающего населения Украины, а также экспертный опрос владельцев бизнеса (АЗС, ритейл, промышленность, IT и финансы, HoReCa и др.).
Пресс-конференция состоится 4 сентября 2013 года в пресс-центре УНИАН (г. Киев, ул. Крещатик, 4). Начало в 12:30.
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