Задержан подозреваемый в четырех двойных изнасилованиях

Черниговские правоохранители задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в четырех двойных изнасилованиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник Управления МВД в Черниговской области генерал Валерий НОНИК.

"Последнее заявление об изнасиловании поступило в городской отдел милиции в субботу, 24 ноября, а в понедельник (26 ноября) правоохранители задержали подозреваемого", - отметил он.

В.НОНИК рассказал, что подозреваемый совершал преступления в разных микрорайонах Чернигова. Он выбирал девушек-подростков в возрасте 12-14 лет и заманивал их в безлюдное место. Мужчина, превосходя в силе, еще и постоянно давил на жертвы психологически, прибегал к угрозам.

Начальник УМВД в области уточнил, что насильника опознали 7 девушек, ставшие его жертвами, а во время обыска дома у подозреваемого изъяты вещи, которые он забирал у девушек.

Правоохранители указывают на возможную причастность задержанного к другим изнасилованиям в Чернигове. Они говорят о необходимости психологической экспертизы и также проверки, не владеет ли задержанный гипнозом. Также черниговские правоохранители контактируют с российскими коллегами относительно возможной причастности задержанного к аналогичным преступлениям в России.