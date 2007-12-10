Тимошенко: сначала - премьер и министры, потом - вице-спикеры и комитеты

20:16, 10 декабря 2007
Общество
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Лидер БЮТ ссылается на Согласительный совет

Избрание заместителей председателя Верховной Рады и руководителей парламентских комитетов планируется после голосования за кандидатуру премьер-министра и состав правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такие договоренности достигнуты на Согласительном совете лидеров фракций парламента.

 

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