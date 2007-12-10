Экс-руководство ”Укртатнафты” попало под следствие

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением бывшим руководством ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская область) и других коммерческих структур и уклонения ими от уплаты налогов при покупке нефти и реализации на внутреннем рынке Украины нефтепродуктов, что привело к ущемлению интересов государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, Генпрокуратура располагает сведениями о том, что бывшее руководство "Укртатнафты" (с осени 2004 года председателем правления ЗАО "Укртатнафта" был Сергей ГЛУШКО) в период с января по октябрь 2007 года злоупотребляло служебным положением во время приобретения 1,3 млн. тонн нефти и реализации на внутреннем рынке Украины почти 1 млн. тонн нефтепродуктов.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Также в сообщении сказано, что досудебное следствие в уголовном деле находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО направил в Управление СБУ в Полтавской области информацию о выявленных им признаках доведения предприятия до банкротства его предыдущим руководством. По его данным, убытки ЗАО «Укртатнафта» за девять месяцев 2007 года составили 127 млн. грн. Это, по мнению главы правления, является “результатом целенаправленной политики по закупке сырья и реализации со скидками нефтепродуктов через коммерческие структуры, представляющие интересы ОАО «Татнефть» в Украине” (учредитель ЗАО «Укртатнафта» со стороны Республики Татарстан - УНИАН).

Конфликт развился на фоне назначения руководителя предприятия. Сумской апелляционный суд 29 августа своим определением восстановил П.ОВЧАРЕНКО в должности председателя правления ЗАО «Укртатнафта». 19 октября П.ОВЧАРЕНКО приступил к работе.

Судебный процесс о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности был начат в октябре 2004 года. 9 ноября 2004 года Автозаводским районным судом Кременчуга было вынесено решение о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности. В феврале 2005 года это решение подтвердил Апелляционный суд Полтавской области.

В дальнейшем «Укртатнафта» неоднократно оспаривала решения судов, и в конечном итоге дело попало в Верховный суд, который в соответствии с законом передал дело Сумскому апелляционному суду.

П.ОВЧАРЕНКО был уволен с должности председателя правления "Укртатнафты" в сентябре 2004 года.

24 октября экс-председатель правления «Укртатнафты» С.ГЛУШКО обратился в милицию с заявлением, в котором просил оказать содействие в исполнении полномочий председателя правления.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».