В Тернополе открыли соляную комнату для малоимущих

«Врачи уже утвердили терапевтический курс, например, чтобы адаптироваться нужно 1-2 посещения по 20 минут, общий сеанс составляет 30 минут и рассчитан сначала на 3-8 посещений», – рассказала начальник городского управления социальной политики Мария Чашка.

По ее словам, посещать соляную комнату бесплатно смогут все желающие, которые напишут соответствующее заявление в управление, а также предоставят удостоверение пенсионера, инвалида или другие документы, которые подтверждают статус малообеспеченного человека.

Комнату обустроили за средства благотворителей, но сумму, в которую обошлось ее создание, на открытии не сообщили.

Справка УНИАН. Соляная комната – уникальное немедикаментозное лечебно-профилактическое средство, лечебное действие осуществляется благодаря воспроизведение естественного микроклимата пещер, соляных шахт, гротов.