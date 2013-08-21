Эксперт: Появление в Украине бизнес-омбудсмена выгодно предпринимателям

Об этом сказал Андрей Семидидько, руководитель объединения предпринимателей против рейдерства.

Он отметил, что существование таких институтов наиболее выгодно для представителей малого и среднего бизнеса, поскольку он не располагает такими лоббистскими возможностями как крупный и не может столь эффективно защитить свои интересы.

«У малого бизнеса вообще нет возможности ни защититься, ни системно решить свои проблемы, ни тем более что-то лоббировать. Возможно, у них появится возможность как-то обобщать свои проблемы и выносить их на самый верх», — полагает эксперт.

По его мнению, наиболее эффективной формой деятельности этих институтов станут общественные объединения, представляющие интересы предпринимателей, а не чиновники.

«Появление таких институтов свидетельствует о том, что государство уже на высшем уровне, в ручном режиме, вынуждено решать проблемы, которые должны решать суды, правоохранительные органы, регуляторные органы. Они показали свою неэффективность. Именно поэтому появление бизнес-омбудсмена и третейского судьи — это хорошая инициатива», — сказал Семидидько.

Эксперт отметил, что многие политики пытались позиционировать себя как защитники интересов бизнеса, но этот вопрос политизируется и в итоге все это превращается в личный пиар этих политиков. А проблемы предпринимателей так и не решались.

«Проблемы предпринимателей должны решать общественные институты, объединения предпринимателей, а не чиновники. Потому что общественные объединения будут наиболее эффективно отстаивать интересы своих представителей, анализируют их опыт, и с этой позиции будут давить на органы власти, если это потребуется — это будет наиболее эффективно», — отметил Семидидько.

Напомним, что до конца августа правительство намерено завершить работу над созданием проекта меморандума о полномочиях третейского судьи в отношениях между бизнесом и государством, а также о введении должности бизнес-омбудсмена. Данные шаги правительства направлены на активизацию развития государственно-частного партнерства, защиты интересов бизнеса при возникновении конфликтов с органами власти, а также разрешение корпоративных конфликтов, в которых задействуется административный ресурс.

«Необходимость в создании института, который будет во внесудебном поле решать споры между государственными органами и бизнесом в Украине давно назрела. Поэтому мы поддерживаем предложения наших партнеров, в частности Европейского банка реконструкции и развития, активизировать работу в этом направлении», — отмечал первый вице-премьер Сергей Арбузов, когда была начата данная работа. Он отметил, что это один из шагов, направленных на создание конкурентной бизнес-среды и борьбы рейдерством.