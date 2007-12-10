Лужков предлагает строить в Москве автономные мини-электростанции

Мэр Москвы Юрий Лужков призывает развивать в Москве мини-энергетику - т.е. открывать автономные мини-электростанции. Как заявил он журналистам, первая такая станция мощностью 2 МВт появилась в гостиничном комплексе "Бородино". Станция позволяет обеспечивать энергией несколько зданий комплекса. "Это мини-электростанция может обеспечивать в автономном режиме крупные комплексы. "Окупаемость - не быстрая, около 6 лет, зато высокая надежность", - сказал мэр. Он добавил, что КПД оборудования, работающего на газе, превышает 80%.