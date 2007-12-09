На месте падения самолёта работают 5 подразделений МЧС

В спасательной операции на месте падения самолета вблизи киевского аэропорта “Жуляны” задействованы 5 подразделений Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Киева и области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр Нестор ШУФРИЧ, прибывший на место катастрофы.

На ликвидации последствий падения самолета работают 90 спасателей от Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины и 31 единица техники.

От Министерства внутренних дел Украины для оцепления места аварии привлечено 17 единиц техники и 110 человек.

Во время падения самолета на поле была разрушена сторожка и сейчас спасатели ее разбирают, чтобы убедиться, что в ней никого не было.

Н.ШУФРИЧ также сообщил, что по предварительным данным, потерпел крушение турбовинтовой самолет “Бич Крафт”.

Кроме того, министр сообщил, что причину аварии устанавливает оперативно-следственная группа и прибавил, что все спасательные работы будут завершены сегодня. “К счастью, подобные аварии крайне редкие для Украины и это первый случай сверхлегкого самолета в Украине в этом году”, - сообщил Н.ШУФРИЧ.

Министр также сказал, что сейчас на место аварии должен прибыть представитель министерства транспорта и связи, который возьмет на себя управление работами и установлением причины катастрофы.

Как сообщил проинформированный источник с места аварии, одной из версий причин катастрофы называют ошибку пилота.