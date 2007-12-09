Вблизи Жулян авиакатастрофа, есть жертвы

На киевском аэродроме "Жуляны" упал самолет.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД в Киевской области, авиакатастрофа произошла между городом Вишневое и территорией аэропорта “Жуляны”.

В результате катастрофы, по предварительным данным, погибло 5 человек: 2 пилота и 3 пассажира. Сколько всего было людей на борту, сейчас устанавливают.

Машина, - предположительно, Beach Craft, - выполняла чартерный рейс из Чехии. На месте происшествия работают спасатели и руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Самолет пропал с радаров около 18.00. Он упал в 300 метрах от Окружной дороги на поле совхоза "Совки" и загорелся.