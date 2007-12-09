Продолжается затопление аварийного горизонта шахты им. Засядько

В больницах находятся 129 горняков, которые пострадали в результате аварий на шахте имени Засядько.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, среди госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии, 23 человека - в состоянии средней степени тяжести, 105 - в удовлетворительном состоянии.

На шахте продолжается затопление аварийного горизонта 1078 м водой из реки Кальмиус. На сегодняшний день подано свыше 231 тыс. 500 м куб. воды. Работа шахты временно приостановлена.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября, 1 и 2 декабря на шахте имени Засядько в Донецке произошли три взрыва метано-воздушной смеси.

Всего в результате взрывов погибли 106 человек (101 горняк и 5 спасателей). Тела 10 горняков (после первого взрыва) остаются в изолированном пространстве аварийного участка.