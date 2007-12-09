В аэропорту Донецка пограничники задержали гражданина Грузии, пытавшегося незаконно вывезти более 17 тыс. долларов.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Эдуард НИКИТЕНКО, ночью 8 декабря в международном аэропорту «Донецк» сотрудниками Государственной пограничной службы совместно с сотрудниками Службы авиационной безопасности был задержан 25-летний гражданин Грузии, который готовился к вылету рейсом "Донецк-Тбилиси". Правоохранители обратили внимание на явную нервозность пассажира. В ходе досмотра у него за поясом брюк были выявлены незадекларированные 17 тыс. 700 долларов США, завернутые в пакет.

Незадекларированная валюта изъята. Нарушитель будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству.