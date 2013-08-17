Из-за нового участка трассы Киев-Чоп у крестьян хотят за бесценок забрать землю (видео)

Такую цену крестьянам предлагают за огороды, через которые спроектировали объездной участок международной трассы Киев-Чоп, говорится в сюжете ТСН.

Крестьяне строительство объездной дороги поддерживают, но даром отдавать земли отказываются.

"Они дают 5 грн за метр квадратный. Это 5 тыс. грн за 10 сотин. Но наш урожай, если его продать, то будет 5 тыс. в год", - возмущаются местные.

Крестьяне говорят, что объездную дорогу спроектировали так, что она проходит посередине их участков, и чиновники предлагают выкупать их частями.

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Кроме огородов, строительству дороги мешают еще шесть домов. На их месте планируется возвести дорожную развязку с мостами. Владельцам этих домов обещали построить новое жилье, но дальше залитого фундамента дело не пошло. Чиновники оправдываются тем, что строительство продолжится, как только они получат общий акт на землю, который позволит строить дорогу.

"Мы готовы строить, но мы не можем выкупить землю. В связи с такой ценой люди не продают. У нас должен быть один государственный акт на все эти земли. И даже если 179 человек нам продадут, а один не захочет, то нам никто не даст общий акт", - пояснил руководитель Службы автомобильных дорог в Закарпатье Василий Маркович. Впрочем, увеличить цену за землю, чиновники не имеют права. Пять грн за квадратный метр - это цена, которую вычислили эксперты.