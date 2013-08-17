На Ивано-Франковщине перекрыли дорогу в Карпаты

Так они протестовали против плохих дорог в городе и «бездействия автодорожной службы».

По словам депутата Надвирнянского городского совета Богдана Зеленчука, «это от безвыходности», потому что еще в апреле дорожники сняли верхний слой асфальта - 16 тысяч квадратных метров, это 4 километра дорог, но потом работы прекратили, и «теперь дороги стали почти полевыми».

В июле на встрече депутатов городского и районного совета с представителями облавтодора было обещано, что ко Дню Независимости капитальный ремонт дороги в Надворной будет завершен. Но после укладки 60 метров работы снова прекратили. Тогда община отобрала у дорожников асфальтоукладчик, который сейчас стоит на территории городского совета. Собрано также полтысячи подписей горожан.

Следующим шагом стала нынешняя акция. Люди перекрыли улицу Соборную при въезде в город, постоянно пересекая дорогу по пешеходному переходу. Предварительно об акции информировали власти и дорожников.

В течение часа никто из дорожников не приехал к протестующим, а заместитель председателя Надвирнянской райгосадминистрации Степан Ироденко передал обещание руководства облавтодора: «после Снятин техника будет переезжать в Надворную».

Сейчас завершается ремонт дороги в Заболотове Снятинского района, жители которого месяц назад тоже прибегли к такой акции протеста, на несколько часов перекрыв трассу.

Акция в Надворной является предупредительной, и если ситуация с дорогами не изменится, обещают бессрочную перекрытия трассы, передает Радио Свобода..