Ослабление доллара повышает риск роста инфляции

Премьер-министр Франции Франсуа Фийон высказал свои опасения относительно рисков инфляции, связанных с ослаблением курса американского доллара, отметив, что экономика США достаточно сильна, и поэтому американская валюта также должна оставаться сильной.

"Никто не заинтересован в том, чтобы доллар оставался на сегодняшней низкой позиции. Это опасно, естественно, и для Европы, которая переживает определенные сложности, в особенности, в том, что касается ее экспорта", - цитирует Reuters слова французского премьера, сказанные на французско-аргентинском экономическом форуме в Буэнос-Айресе.

Он добавил, что ситуация с ослаблением курса доллара представляет угрозу не только для европейской экономики, но и для "финансового равновесия во всем мире".