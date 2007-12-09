Водитель автобуса пытался вывезти в Польшу три килограмма янтаря

Почти три килограмма контрабандного янтаря пытался провезти из Украины в Польшу водитель рейсового автобуса «Львов-Варшава» - гражданин Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, янтарь он спрятал на верхней полке салона.

Смотровая группа пункта пропуска «Рава-Русская» незаконный груз обнаружила и передала на таможню.

Накануне в пункте пропуска «Ягодин» также на украинско-польской границе пограничники и сотрудники таможни задержали водителя автомобиля «ВАЗ», который спрятал 13 килограммов янтаря.