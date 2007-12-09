Водитель автобуса пытался вывезти в Польшу три килограмма янтаря
09:12, 09 декабря 2007Общество
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Контрабанду задержали на "Раве-Русской"
Почти три килограмма контрабандного янтаря пытался провезти из Украины в Польшу водитель рейсового автобуса «Львов-Варшава» - гражданин Украины.
Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, янтарь он спрятал на верхней полке салона.
Смотровая группа пункта пропуска «Рава-Русская» незаконный груз обнаружила и передала на таможню.
Накануне в пункте пропуска «Ягодин» также на украинско-польской границе пограничники и сотрудники таможни задержали водителя автомобиля «ВАЗ», который спрятал 13 килограммов янтаря.
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