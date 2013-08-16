Страшное ДТП в Запорожской области: погиб 9-летний ребенок (фото)

11:09, 16 августа 2013
Общество
3209

15 августа, в 12 часов, на 567-м километре автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

В ДТП погиб 9-летний мальчик / Фото: ГАИ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

По теме: В Крыму в ДТП погибли два иностранца

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ford Focus» на перекрестке автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск и автодороги Орехов-Пологи-Бердянск, при выезде со второстепенной дороги, не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автобусом «Mercedes-Benz 312D».

В результате ДТП один пассажир автобуса, 9-летний мальчик, погиб, а еще пять пассажиров получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером в Крыму на 258-м км автодороги Херсон - Керчь столкнулись автомобили Honda Civic и Renault Logan. Пострадали четверо пассажиров, погибли водитель и пассажирка Renault (жители Молдовы).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter