В Крыму в ДТП погибли два иностранца
10:16, 16 августа 2013Общество
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Вчера поздно вечером в Крыму на 258-м километре автодороги Херсон – Керчь столкнулись автомобили Honda Civic и Renault Logan.
Пострадали четыре пассажира
Погибли водитель и пассажирка Renault (жители Молдовы), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Пострадали два пассажира Renault (граждане Молдовы) и два пассажира Honda Civic (граждане России). Они госпитализированы в хирургическое отделение Советской центральной районной больницы.
Как сообщал УНИАН, в среду, 14 августа, в 20.30 на проспекте Петровского в Днепропетровске водитель автомобиля «Мицубиси лансер» сбил двух людей, которые стояли на остановке общественного транспорта.
45-летний мужчина погиб на месте, 46-летний мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами.
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