В Крыму в ДТП погибли два иностранца

Погибли водитель и пассажирка Renault (жители Молдовы), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Пострадали два пассажира Renault (граждане Молдовы) и два пассажира Honda Civic (граждане России). Они госпитализированы в хирургическое отделение Советской центральной районной больницы.

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 августа, в 20.30 на проспекте Петровского в Днепропетровске водитель автомобиля «Мицубиси лансер» сбил двух людей, которые стояли на остановке общественного транспорта.

45-летний мужчина погиб на месте, 46-летний мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами.