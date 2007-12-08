Черновецкий заручился поддержкой Ющенко?

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ уверен, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подпишет закон о досрочных выборах в Киеве.

Об этом он заявил в пятницу вечером в программе «Свобода Савика Шустера» на телеканале «Интер».

«Эту тему я поднял на встрече с Президентом позавчера. Я верю своему Президенту, который мне сказал следующее: что он никогда не подпишет закон о досрочных выборах в Киеве мэра», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он сослался на то, что давно знает В.ЮЩЕНКО и уверен в том, что Президент действительно не подпишет этот закон.

«Я знаю его европейскую натуру, он понимает, что досрочные разные перевыборы могут быть только по одной причине – это случаи нарушения уголовно-правовых норм, доказанных в суде», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Но даже в таком случае, по его словам, он будет «идти до конца, чтобы доказать правоту своих решений», и это будет делаться, подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, только ради того, «чтобы доказать, что это (возможное назначение перевыборов – УНИАН) неправильно».