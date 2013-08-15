СМИ: Украинка, покончившая с собой в Мексике, была дочерью известной пианистки

В Мексику Елена Репка переехала из Украины 14 лет назад. Вместе с собой она привезла 7-летнюю дочь Ладу, которая стала учиться в местной школе.

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Об этом пишет «Комсомольская правда в Украине» со ссылкой на мексиканские СМИ.

Судьба семьи сложилась удачно. Пианистка стала директором частного музыкального колледжа, сочиняет музыку, дает концерты. Также, пишут мексиканские СМИ, семье принадлежит ресторанчик, в котором подают блюда, приближенные к украинской кухне.

Довольно успешной стала в жизни и Лада. По крайней мере, так отзываются о ней друзья. В соцсетях пишут, что помнят Ладу веселой, очень красивой. Она сотрудничала с модельными агентствами и была помощником руководителя бизнес-компании. Последние несколько месяцев уехала от матери и жила отдельно.

Что заставило девушку покончить с собой, сейчас выясняет прокуратура. По словам знакомых девушки, она была в депрессии.

Сообщается, что в воскресенье Лада наняла такси, доехала до середины моста на шоссе Кордова-Орисаба, попросила остановиться. Без минуты колебаний подбежала к перилам и перевалилась через них. Ее тело застряло в густой растительности среди камней на горном склоне. Доставали его несколько команд горных спасателей.

Один из аккаунтов в Facedook, где значилось имя Репки Елены Владимировны, удален приблизительно в день самоубийства. На другом, который мог принадлежать погибшей модели, удалены все личные фотографии.