Молодая украинка покончила жизнь самоубийством в Мексике

По их данным, 21-летняя женщина взяла такси и доехала до одного из мостов города, после чего отпустила машину. Затем она разбежалась и прыгнула с моста с высоты в 100 метров.

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Смерть наступила мгновенно, сообщает РИА Новости.

Спасатели с трудом извлекли тело погибшей из зарослей, растущих под мостом. Сейчас устанавливаются причины, толкнувшие девушку на самоубийство, одной из них могла быть депрессия.

В Орисабе погибшая жила вместе с матерью, которая руководит местной музыкальной академией.