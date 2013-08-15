Молодая украинка покончила жизнь самоубийством в Мексике
07:54, 15 августа 2013Общество
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Молодая девушка родом с Украины, работавшая в модельном бизнесе, покончила жизнь самоубийством в мексиканском городе Орисаба, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицейские власти.
По их данным, 21-летняя женщина взяла такси и доехала до одного из мостов города, после чего отпустила машину. Затем она разбежалась и прыгнула с моста с высоты в 100 метров.
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Смерть наступила мгновенно, сообщает РИА Новости.
Спасатели с трудом извлекли тело погибшей из зарослей, растущих под мостом. Сейчас устанавливаются причины, толкнувшие девушку на самоубийство, одной из них могла быть депрессия.
В Орисабе погибшая жила вместе с матерью, которая руководит местной музыкальной академией.
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