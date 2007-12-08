Саммит по вопросам энергобезопасности состоится в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О подготовке и проведении Саммита по вопросам энергетической безопасности”.

Согласно документу, текст которого приведен на официальном сайте главы государства, Саммит по вопросам энергетической безопасности состоится в Киеве 22 – 23 мая 2008 года “с целью активизации международного сотрудничества Украины по вопросам формирования современной системы энергетической безопасности в евроазиатском просторные”, о чем было договорено во время Краковского энергетического саммита и Вильнюсской конференции по вопросам энергетической безопасности.

В частности, Президент поручил Кабинету Министров Украины создать в месячный срок организационный комитет по подготовке и проведению Саммита по вопросам энергетической безопасности и утвердить его персональный состав. Также КМУ должен подготовить и утвердить в двухмесячный срок план мероприятий по подготовке и проведению Саммита по вопросам энергетической безопасности, предусмотрев включение в повестку дня Саммита вопросов относительно реализации действующих и разработки новых международных проектов в отрасли энергетики, для чего обеспечить: подготовку и утверждение в установленном порядке до 30 марта 2008 года технико-экономического обоснования проекта нефтепровода «Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск» с учетом Рамочного бизнес-плана проекта «Одесса – Броды – Плоцк», разработанного при участии Европейской Комиссии; подготовку и утверждение в установленном порядке до 30 апреля 2008 года технико-экономического обоснования проекта создания в Украине нефтеперерабатывающего комплекса по глубокой переработке каспийской нефти; подготовку и согласование до 10 мая 2008 года с представителями заинтересованных государств проекта Концепции общего Балто–Черноморско–Каспийского энерготранзитного пространства.

Согласно указу, правительство должно предусмотреть во время доработки проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» средства, необходимые для финансирования мероприятий по подготовке и проведению Саммита по вопросам энергетической безопасности.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины В.ЮЩЕНКО поручил обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведению Саммита по вопросам энергетической безопасности.

Как сообщал УНИАН, 10-11 октября с. г. в Вильнюсе прошел Энергетический саммит. 10 октября на саммите Президенты Украины, Польши, Литвы, Грузии и Азербайджана договорились интенсифицировать отношения в энергетической сфере и провести следующий Энергетический саммит в Киеве в 2008 году.

В мае 2007 года на Энергетическом саммите в Кракове Президенты Украины, Польши, Грузии, Литвы и Азербайджана и спецпредставитель Президента Казахстана подписали общее коммюнике, в котором отмечается договоренность о создании Межгосударственной рабочей группы и общей компании, которая будет развивать общие энергетические проекты, в том числе и нефтепровод «Броды» Одессы.

10 октября в 2007 г. после завершения энергетического саммита в Вильнюсе в присутствии Президента Украины было подписано соглашение о присоединении к международному трубопроводному предприятию «Сарматиа» по достройке нефтепровода «Одесса-Гданьск» национальной нефтегазовой компании Азербайджана, нефтегазовой корпорации Грузии и нефтегазовой компании Литвы.

11 октября, выступая на пленарном заседании Вильнюсской конференции по энергетической безопасности, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что на следующем энергетическом саммите в Киеве Украина предложит рассмотреть и принять технико-экономическое обоснование проекта “Одеса-Броды-Гданьск”.