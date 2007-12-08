Более трети украинцев предпочитают самолеты (соцопрос)

По заказу журнала «Профиль» был проведен соцопрос, целью которого было выяснить – сколько граждан Украины предпочитают летать самолетами, а также испытывают ли они при этом чувство страха.

Результаты опроса показали, что пользуются этим видом транспорта около 38% наших сограждан. При этом порядка 23% респондентов регулярно испытывают страх и дискомфорт перед тем, как зайти в самолет, и непосредственно во время полета. Наибольшую популярность авиатранспорт завоевал у жителей Львова и Донецка. Больше остальных страх перед полетом испытывают одесситы и львовяне.

По мнению пресс-секретаря Госавиаадминистрации, кандидата психологических наук Натальи Алюшиной, «аэрофобия – штука вполне естественная, поскольку человеческий организм явно не создан для полетов». «Мировые исследования говорят, что каждый четвертый пассажир испытывает тревогу перед полетом. Иногда страх становится таким сильным, что человек вообще вынужден отказаться от поездки. Одни боятся технических неисправностей, другие – природных катаклизмов. Кто-то боится, что в момент перелета могут начаться проблемы со здоровьем, и ему не смогут вовремя оказать помощь», – заметила Наталья Алюшина.

Есть несколько рекомендаций, позволяющих аэрофобам преодолеть страх. «Нужно правильно выбрать место в салоне, – советует г-жа Алюшина. – Если человек боится высоты – не стоит садиться рядом с иллюминатором. Если страх вызван турбулентностью – нельзя располагаться в хвосте самолета. Людям, страдающим клаустрофобией, рекомендовано сидеть возле аварийных выходов».

Опрос проведен консорциумом «Менеджмент консалтинг груп» в городах Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Одесса, Львов, Симферополь. Всего опрошено 1200 респондентов старше 18 лет.