Птичий грипп уже может передаваться от человека человеку

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что птичий грипп уже может передаваться от человека к человеку. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на заявление представителя ВОЗ Джона РЭЙНФОРДА.

Ученые пришли к такому выводу после того, как в китайской провинции Цзянсу на востоке страны птичьим гриппом заразились два члена одной семьи. Сначала заболел 24-летний мужчина, который скончался 2 декабря. Вслед за ним заболел его отец, передает РИА Новости.

Д.РЭЙНФОРД выдвинул три версии случившегося: оба мужчины могли заразиться от одного животного; вирус передался от одного мужчины к другому; они заразились от разных животных.

Представитель ВОЗ добавил, что случаи, когда вирус птичьего гриппа передавался от человека к человеку, крайне редки. Всего зарегистрировано три таких случая: в Индонезии, Камбодже и Вьетнаме. Обычно грипп передается между птицами, а человек рискует заболеть, съев зараженное мясо. Однако ученые опасаются мутации вируса и появления штамма, который будет передаваться от человека к человеку.

Впервые птичий грипп у человека был обнаружен в 2003 году и был вызван вирусом H5N1, охватившим к настоящему времени 60 стран, в том числе Вьетнам, Китай, Индонезию, Камбоджу, Таиланд.

С начала 2003 года, по данным ВОЗ, птичьим гриппом в мире заболели 328 человек, из них 200 умерли. Наибольшее число летальных случаев зафиксировано в Индонезии - 91 человек.