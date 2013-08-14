Во Львове состоится юбилейный Всемирный Конгресс украинцев

Во Львове 20–22 августа состоится X Всемирный конгресс украинцев (ВКУ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе национально университету „Львовская политехника”, где будет проходить мероприятие, это будет третий Конгресс, который пройдет в Украине.

Как отмечается в сообщении, место проведения X Всемирный конгресс украинцев — Национальный университет «Львовская политехника». Непосредственный организатор - Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой НУ „ Львовская политехника ”.

Как отметил ректор „ Львовской политехники ” профессор Юрий Бобало „нынешнее событие, без преувеличения, является историческим для университета и города Львова в целом”.

„Столица Галичины торжественно принимает у себя юбилейный Х Конгресс организации, которая представляет по сути все мировое украинство и имеет неоспоримый авторитет в международном сообществе. Знаменательно и то, что Конгресс проходит накануне 22-й годовщины Независимости Украины, принятия судьбоносного решения относительно ассоциированного членства нашего государства в Евросоюзе. Каждое такое масштабное собрание – это не просто очередная отчетная встреча, это повод быть ближе к родной земле. И то, что последние Конгрессы были проведены в Украине, является ярким свидетельством тенденции к нашему сближению”, - отметил Бобало.

X Всемирный конгресс украинцев, лозунгом которого являются слова Леси Украинки «Contra spem spero», посвящен памяти жертв Голодомора-геноцида 1932–33 годов.

Участники Конгресса подведут итоги деятельности ВКУ за 2008–2013 годы, очертят пути дальнейшей работы на следующий пятилетний срок и изберут новый состав руководящих органов.