Завтра в Украине до +37, на западе дожди
19:33, 10 августа 2013Общество
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Завтра, 11 августа, в Украине сохранится сухая жаркая погода, с температурой ночью 14-19°, в Одесской области, Николаеве и в Крыму местами 20-23°; днем 29-34°, в южных областях местами 35-37°.
В Украине жарко
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
В то же время в большинстве западных областей Украины погода изменится - пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град, при грозах шквалы 17-22 м/с, а также ожидается снижение дневной температуры до 21-26°.
В Киеве и области будет жара, ветер южный, 3-8 м/с. Температура на Киевщине ночью 14-19°, днем 30-34°. В г. Киеве температура ночью 17-19°, днем 32-34°.
10 августа температура воды составила в Черном и Азовском морях 21-26°; в Днепре возле Киева 24°.
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