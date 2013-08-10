Завтра в Украине до +37, на западе дожди

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В то же время в большинстве западных областей Украины погода изменится - пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град, при грозах шквалы 17-22 м/с, а также ожидается снижение дневной температуры до 21-26°.

В Киеве и области будет жара, ветер южный, 3-8 м/с. Температура на Киевщине ночью 14-19°, днем 30-34°. В г. Киеве температура ночью 17-19°, днем 32-34°.

10 августа температура воды составила в Черном и Азовском морях 21-26°; в Днепре возле Киева 24°.