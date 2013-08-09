В Кременчуге сожгли 6 авто, среди которых машина начальника юротдела мэрии

В Кременчуге Полтавской области ночью сгорело 6 автомобилей, среди которых машина начальника юридического отдела мэрии.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Кременчугского горуправления ГСЧС в Полтавской области.

По данным управления, пожар возник в 3.30 на автостоянке в районе дома №101 в пер. Героев Бреста. Огонь начал распространяться от автомобиля Mitsubishi Lancer, принадлежащего начальнику юридического отдела мэрии Юрию Браташу. По словам 62-летнего сторожа, он услышал хлопок внутри этого автомобиля. Мужчина пытался потушить огонь до приезда пожарных, но только получил ожоги рук 1-2 степеней.

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Пожар распространился ещё на пять автомобилей, которые стояли рядом с Mitsubishi Lancer:

внедорожник Mitsubishi L200, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 120; Skoda Octavia; Hyundai Getz; «Лада Калина».

Огонь тушили два пожарных отделения.

Потерпевшему сторожу «скорая» оказала первую медицинскую помощь, он отказался от госпитализации.

Причина пожара устанавливается. По данным пресс-службы ГСЧС, среди версий причин пожара рассматривается поджог.

Сумма убытков уточняется.

Как сообщили в пресс-службе городского управления милиции, проводятся все необходимые оперативные мероприятия.

Как известно, в 2012 году в Кременчуге ночью подожгли машины главного редактора «Вестника Кременчуга» и директора одного из коммунальных предприятий.