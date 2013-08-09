В Кременчуге сожгли 6 авто, среди которых машина начальника юротдела мэрии
В Кременчуге ночью сгорело 6 автомобилей, среди которых машина начальника юротдела мэрии.
В Кременчуге Полтавской области ночью сгорело 6 автомобилей, среди которых машина начальника юридического отдела мэрии.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Кременчугского горуправления ГСЧС в Полтавской области.
По данным управления, пожар возник в 3.30 на автостоянке в районе дома №101 в пер. Героев Бреста. Огонь начал распространяться от автомобиля Mitsubishi Lancer, принадлежащего начальнику юридического отдела мэрии Юрию Браташу. По словам 62-летнего сторожа, он услышал хлопок внутри этого автомобиля. Мужчина пытался потушить огонь до приезда пожарных, но только получил ожоги рук 1-2 степеней.
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Пожар распространился ещё на пять автомобилей, которые стояли рядом с Mitsubishi Lancer:
внедорожник Mitsubishi L200, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 120; Skoda Octavia; Hyundai Getz; «Лада Калина».
Огонь тушили два пожарных отделения.
Потерпевшему сторожу «скорая» оказала первую медицинскую помощь, он отказался от госпитализации.
Причина пожара устанавливается. По данным пресс-службы ГСЧС, среди версий причин пожара рассматривается поджог.
Сумма убытков уточняется.
Как сообщили в пресс-службе городского управления милиции, проводятся все необходимые оперативные мероприятия.
Как известно, в 2012 году в Кременчуге ночью подожгли машины главного редактора «Вестника Кременчуга» и директора одного из коммунальных предприятий.