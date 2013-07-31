СМИ: Экс-начальнику Николаевского УБОПа сожгли Lexus

В ночь с 30 на 31 июля в Николаеве во дворе дома по ул. Никольской, 4б сгорело два автомобиля.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информации и коммуникации с общественностью головного управления ГСЧС украины в Николаевской области.

Согласно сообщению, вначале загорелся автомобиль Lexus 570, припаркованный под навесом. Пожар разгорелся быстро и практически сразу же перекинулся на соседний автомобиль Toyota Highlander, оба автомобиля принадлежат частному предпринимателю.

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Прибывший по вызову жителей пожарный расчет справился с огнем быстро, однако оба автомобиля сгорели полностью. От высокой температуры частично пострадал и третий автомобиль - Mersedes S, который был отделен от горевших машин металлической перегородкой. Удалось спасти находившийся рядом автомобиль Peugeot 308.

На данный момент следствие рассматривает две версии пожара: короткое замыкание и поджог. В пользу версии поджога говорит тот факт, что некоторые жители дома слышали перед возгоранием характерный хлопок.

В то же время, по информации podrobnosti.mk.ua, во время пожара сгорели авто, принадлежащие бывшему начальнику УБОП в Николаевской области Владимиру Лупащенко и его жене.