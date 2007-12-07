Шахта им.Засядько не сможет восстановить безопасную работу без госдотаций

Председатель Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора Сергей СТОРЧАК считает, что донецкая шахта им.А.Засядько не сможет восстановить безопасную добычу угля без государственных дотаций.

Об этом С.СТОРЧАК заявил во время рабочего совещания с руководителями государственных инспекций в угольной промышленности Донецкого и Луганского территориальных управлений, сообщили УНИАН в пресс-службе терруправления.

"Если вести речь о восстановлении безопасной добычи угля на шахте им.Засядько, то в первую очередь нужно говорить о государственных дотациях", - сказал С.СТОРЧАК.

По его словам, "мы имеем примеры, когда на других шахтах Украины в аналогичных горно-геологических условиях уголь добывается без аварий".

"Практически все они получают дотации из государственного бюджета", - отметил глава комитета.

При этом в качестве примера он привел опыт Германии, которая для возрождения угольной промышленности законодательно ввела так называемый "угольный пфенинг", когда каждое предприятие платило специальный налог, который направлялся на поддержку шахт. "Таким образом, основа национальной экономики Германии - угольная отрасль - получила финансовую поддержку от всей страны. Уровень таких дотаций в 1997-1998 годах составлял свыше 15 млрд. марок в год", - констатировал С.СТОРЧАК.

Кроме того, говоря о порядке проверок высоконагруженных газовых лав, которые отрабатывают угольные пласты на глубине 1000 и более метров, глава Госгорпромнадзора подчеркнул, что "практика эксплуатации таких лав с нарушениями недопустима".

"Предостерегаю также от формализма в работе во время проведения проверок. Особое внимание необходимо уделить не количеству остановок, а качеству выданных предписаний", - заключил глава комитета, обращаясь к руководителям инспекций.

Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в результате серии взрывов (18 ноября, 1 и 2 декабря) погибли 106 человек (101 горняк и 5 спасателей). Тела 10 горняков (после первого взрыва) остаются в изолированном пространстве аварийного участка. В лечебных заведениях находятся 133 горняка (13 человек в состоянии средней степени тяжести, 120 - в удовлетворительном состоянии).