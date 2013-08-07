Политологи уверены, что Roshen найдет новые рынки сбыта продукции

Такое мнение высказал грузинский политолог Гела Васадзе, комментируя ситуацию с запретом Роспотребнадзором кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen.

«Роспотребнадзор и лично господин Онищенко давно превратился в иногда эффективное, иногда, как показала та же Грузия, далеко не очень эффективное оружие Российской федерации. То есть, если раньше у Советского союза был ядерный потенциал и огромная армия, то сейчас у Российской федерации есть Онищенко и Роспотребнадзор.

Поэтому совершенно неудивительно, что в нужный момент, когда каким-то силам внутри российской политической элиты потребовалось или пролоббировать свои личные коммерческие интересы или они просто посчитали, что их интересы страдают от того, что продукция Roshen поставляется в Россию, они просто задействовали этот механизм», – сказал он.

Эксперт напомнил, что подобные действия России по отношению к грузинскому вину и минеральной воде в результате способствовали тому, что Грузия нашла новые рынки сбыта этой продукции.

«Мы помним прекрасно 2006 год, мы столкнулись с этим механизмом. Они были уверены, что в результате того, что запретят вино и «Боржоми», Грузия просто загнется, то есть экономика встанет на ноль. Но мы увидели совершенно обратное: вместо этого наши производители просто повысили качество, что очень хорошо, и вышли на западные рынки, на рынки Китая, Юго-Восточной Азии. И сегодня уже российский рынок не приоритетен для Грузии», – заметил он.

Васадзе отмечает, что в подобных запретах имеются минусы для России. Во-первых, они заставляют лучше работать маркетинговые службы отдельных компаний и соответствующим образом повышать качество продукции. Во-вторых, они прекрасно анализируют риски, которые впредь будут учтены.

«Какое-то временное снижение объемов продаж может быть. Но, как правило, после таких запретов следует всплеск продаж. Я думаю, что в мире будет неплохой рекламой этот запрет. Так что я могу поздравить руководство Roshen с этим запретом», – добавил политолог.

Единственный минус для России от запрета продукции Roshen, по его мнению, заключается в том, что российский потребитель будет лишен возможности покупать качественные кондитерские изделия.

Напомним, что Роспотребнадзор на прошлой неделе ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

Роспотребнадзор не выявил нарушений показателей безопасности и качества продукции кондитерской корпорации Roshen, а все претензии ведомства касаются маркировки пищевой ценности кондитерских изделий компании.