За коммунальные долги наложен арест на 29 квартир и 4 автомобиля граждан

В Донецке в течение ноября за долги по услугам жилищно-коммунального хозяйства наложен судебный арест на 29 квартир и 4 автомобиля граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе коммунального коммерческого предприятия "Донецкгортеплосеть", больше всего квартир арестовано в Пролетарском районе - 17.

Кроме того, в ноябре "Донецкгортеплосеть" подала 1312 судебных исков против своих должников на сумму 2,24 млн. гривен. Суды вынесли 948 решений о взыскании задолженности в пользу теплоснабжающего предприятия на общую сумму 1,44 млн. гривен.

Также в ноябре по принятым ранее решениям суда в пользу теплосети взыскано 420 тыс. гривен.