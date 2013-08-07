Авария на «Стироле»: Донецкий губернатор уверяет, что поводов для паники нет

Авария, произошедшая на заводе концерна «Стирол» в Горловке, на работе концерна не отразится.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, об этом заявил председатель ОГА Андрей Шишацкий.

По его словам, чрезвычайное происшествие, произошедшее на проходном аммиакопроводе, на работе концерна не отразится, так как цех, в котором случилась авария, находится на капитальном ремонте.

Шишацкий повторил, что «поводов для паники нет, угрозы жизни людей тоже нет - санэпидслужба провела замеры и продолжает мониторинг ситуации».

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Председатель облгосадминистрации сообщил, что всем пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь, в области есть все необходимые для этого медикаменты. Семьям пятерых погибших будет оказана помощь - на месте работает председатель фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве.

Он уточнил, что в больницах остается 21 пострадавший. В то же время пресс-служба ГСЧСУ сообщает, что в больницах - 22 людей.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в Горловка произошли выбросы аммиака. 5 человек погибли и 22 пострадали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.