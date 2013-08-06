Работники «Стирола» не успевали надевать противогазы, бегая в облаках аммиака (видео)

Однако во время трагедии на заводе началась паника.

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Люди, которые находились в аммиачном цехе и около него, пострадали в основном из-за того, что не успели одеть противогазы, когда прозвучал сигнал тревоги, сообщает ТСН.

"Всем хватило [противогазов], но паника была, потому что большое количество загазованности было, и не могли люди воспользоваться ими", - сообщил очевидец аварии.

Напомним, взрыв на заводе "Стирол" произошел около 14.00 во вторник, 6 августа. По предварительным данным, выброс газа произошел из-за разгерметизации аммиакопровода во время ремонта. В результате аварии погибли 5 человек, еще 20 пострадали.