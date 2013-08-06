Работники «Стирола» не успевали надевать противогазы, бегая в облаках аммиака (видео)
22:13, 06 августа 2013Общество
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После взрыва на заводе "Стирол" власти города Горловка и на самом предприятии уверяют, что угрозы окружающей среде и здоровью людей нет.
Однако во время трагедии на заводе началась паника.
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Люди, которые находились в аммиачном цехе и около него, пострадали в основном из-за того, что не успели одеть противогазы, когда прозвучал сигнал тревоги, сообщает ТСН.
"Всем хватило [противогазов], но паника была, потому что большое количество загазованности было, и не могли люди воспользоваться ими", - сообщил очевидец аварии.
Напомним, взрыв на заводе "Стирол" произошел около 14.00 во вторник, 6 августа. По предварительным данным, выброс газа произошел из-за разгерметизации аммиакопровода во время ремонта. В результате аварии погибли 5 человек, еще 20 пострадали.
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