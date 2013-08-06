В Луганской области рейсовый автобус врезался в КамАЗ: есть пострадавшие

14:26, 06 августа 2013
Общество
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Сегодня рейсовый автобус Isuzu врезался в грузовой автомобиль в районе с. Новосветловск Краснодонского района Луганской области.

В аварию попал автобус Луганск-Свердловск

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГАИ ГУ МВД в Луганской области.

По данным ГАИ, водитель рейсового автобуса Isuzu, следовавшего по маршруту Луганск-Свердловск, на трассе въехал в грузовой автомобиль «КамАЗ».

По предварительным данным, в результате ДТП, больше всего пострадал водитель автобуса, еще 3 человека получили травмы средней тяжести.

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На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются. Факт ДТП внесен в Единый реестр досудебных расследований.

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