В Севастополе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Севастополе, сегодня, 5 августа, в 13:54 в Балаклавском районе, на участке автодороги Севастополь-Балаклава, возле завода керамических изделий, вследствие ДТП перевернулся маршрутный автобус № 99 с пассажирами.

По предварительным данным, пострадали 3 человека, погибших нет.

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На месте работали сотрудники ГАИ, скорой помощи, оперативная группа УГСЧС Севастополя, также были направлены специалисты аварийно-спасательного отряда специального назначения УГСЧС.