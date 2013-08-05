В Севастополе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие
17:10, 05 августа 2013Общество
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В Севастополе вследствие ДТП перевернулся маршрутный автобус № 99 с пассажирами.
ДТП произошло в обеденное время
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Севастополе, сегодня, 5 августа, в 13:54 в Балаклавском районе, на участке автодороги Севастополь-Балаклава, возле завода керамических изделий, вследствие ДТП перевернулся маршрутный автобус № 99 с пассажирами.
По предварительным данным, пострадали 3 человека, погибших нет.
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На месте работали сотрудники ГАИ, скорой помощи, оперативная группа УГСЧС Севастополя, также были направлены специалисты аварийно-спасательного отряда специального назначения УГСЧС.
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