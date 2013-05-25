С денег, присланных домой заробитчанами, придется платить налог

Об этом сообщает Министерство доходов и сборов Украины на своем официальном сайте.

Ставки налогообложения составляют 15% и 17% в зависимости от размера доходов. В частности, ставка 17% применяется к сумме, большей десяти минимальных заработных плат (11470 грн).

«При этом в случае получения валютных ценностей или других активов, их стоимость высчитывается в национальной валюте по курсу Национального банка Украины на момент получения средств», - пояснили в Миндоходов.

По теме: Заробитчане переслали в Украину 4,3 млрд. долларов

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2013 года в Украину поступило 1,001 млрд долл., а за пределы Украины переведено 183 млн долл. США (в эквиваленте), посредством внутригосударственных и международных систем перевода средств.

Всего на 1 апреля на территории Украины осуществляли деятельность по переводу средств девять внутригосударственных и международных систем перевода средств, созданных резидентами Украины, из которых пять систем внедрены банками и четыре системы - небанковскими учреждениями. Также на территории Украины функционировали 22 международные системы перевода средств между физическими лицами без открытия счета, созданные нерезидентами. Участниками таких систем являются более 150 банков Украины, компания «Украинская финансовая группа» и национальный оператор почтовой связи «Укрпочта».

Требованиям нормативных документов Нацбанка о деятельности платежных систем соответствуют документы 23 международных систем перевода средств, созданных нерезидентами.