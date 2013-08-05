В Украине впервые легально должны снести памятник Ленину (видео)

В Новоград-Волынском впервые в Украине легально должны убрать памятник Ленину с центральной площади, - говорится в сюжете ТСН.

За демонтаж проголосовало большинство депутатов городского совета. Активисты Компартии пытались опротестовать это решение в судах, однако суд первой инстанции и апелляцию проиграли. Поэтому взялись готовить иск в Верховный Суд.

Их оппоненты, свободовцы уже согласились оплатить 10 тысяч гривен на перенос постамента с центральной площади в парк Славы. Но коммунисты убеждены, что там трехтонная бронзовая скульптура их вождя долго не простоит.

По теме: На Черниговщине расстреляли памятник Ленину

Относительно судьбы Ленина нет единого мнения и у рядовых жителей Новоград-Волынского. Одни говорят, что памятник изображает идола, а потому его нужно снести, а другие говорят, что они являются воспитанниками эры Советского Союза, поэтому его нужно защитить, - идет речь в сюжете.