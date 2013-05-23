На Черниговщине расстреляли памятник Ленину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как говорится в сообщении, в прокуратуру Козелецкого района обратился депутат районного совета Иван Сокол, который сообщил, что в центре села Лемеши неизвестные лица с применением огнестрельного оружия повредили памятник Ленину.

Козелецкий райотдел внутренних дел внес сведения об этом происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Козелецкого района.

В настоящее время принимаются необходимые меры по установлению обстоятельств происшествия и виновных лиц.

Ход расследования контролирует прокуратура Черниговской области.