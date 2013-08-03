Съемщики жилья объединяются по трое-пятеро (обзор рынка)

Эксперты агентство недвижимости Real Druzi в обзоре столичного рынка отмечают, что средняя реальная арендная ставка была немного выше средней заявленной только в Оболонском районе (на 9,8%). На квартиры в других районах Киева средние реальные цены были значительно ниже заявленных (в пределах от -8,2% до -40,3%).

По данным Real Druzi, наибольшим спросом в июле пользовались квартиры эконом-класса, расположенные возле метро: однокомнатные со стоимостью аренды до 500 долл./месяц, двухкомнатные с арендной ставкой до 560 долл./месяц и трехкомнатные со стоимостью аренды 620 долл./месяц.

При этом аналитики добавляют, что в прошлом месяце за счет увеличения количества арендаторов, которые объединялись по три-пять человек для совместной аренды квартиры, вырос спрос на многокомнатные квартиры.

По районам наибольшим спросом у арендаторов в июле 2013 года пользовались квартиры, расположенные в Оболонском, Соломенском (по 14% от общего объема) и Дарницком (13%) районах. Как и ранее, доля квартир Подольского района в структуре спроса была наименьшей (5%).

По прогнозам экспертов компании Real Druzi, в связи с активизацией так называемого студенческого спроса в августе активность на рынке аренды квартир Киева может повысится.

"Значительных изменений в структуре спроса и предложения не ожидается. За счет увеличения спроса на квартиры эконом-класса стоимость аренды таких квартир может незначительно вырасти. Существенных колебаний стоимости аренды квартир бизнес- и премиум-классов в августе по сравнению с июлем, скорее всего, не произойдет", - говорится в обзоре.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании SV Development, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 3 июля по 2 августа снизилась на 0,85% - до 703 долл. в месяц.