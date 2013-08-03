Нацбанк отнес кредиты под госгарантии к безрисковым активам

Об этом говорится в постановлении Нацбанка от 15 июля №276 (зарегистрирован Минюстом 25 июля), текстом которого располагает УНИАН.

Данным постановлением регулятор изменил Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков Украины. Согласно этим изменениям к первой группе активов банка со степенью риска 0% теперь относятся выданные банками кредиты главным распорядителям бюджетных средств под государственные гарантии для осуществления капитальных расходов, а также начисленные проценты по таким кредитам.

Постановление вступает в действие со дня его официальной публикации.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №404 от 3 июня 2013 года утвердил порядок привлечения средств под государственные гарантии в текущем году для осуществления капитальных расходов свыше установленных бюджетных назначений. Заимствования под госгарантии будут предоставляться путем оформления кредита на срок не более 10 лет по инвестиционным проектам, которые способствуют развитию национальной экономики. Главой совета по отбору проектов, для реализации которых привлекаются средства под госгарантии, назначен первый вице-премьер-министр Арбузов.

Закон Украины «О Государственном бюджете на 2013 год» устанавливает объем государственных гарантий в размере 50 млрд грн.