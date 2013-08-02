Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:

Казахстан начал проверку продукции Roshen

Санитарная служба Казахстана начала проверку продукции украинской кондитерской фабрики Roshen, которая, по утверждению Роспотребнадзора, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза.

СМИ: Украина приблизилась к выполнению одного из трех условий подписания Соглашения с ЕС

В Администрации Президента завершили подготовку законопроекта "О прокуратуре", его текст будет направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию.

В Харькове в ресторане застрелили бизнесмена

В Харькове в одном из ресторанов неизвестный застрелил 42-летнего бизнесмена.

В Харькове назвали дату очередной покупки Курченко

Конкурсные торги по продаже единого имущественного комплекса харьковского коммунального предприятия «Областной спортивный комплекс« Металлист »состоится 27 августа.

Эксперт предупреждает, что через 10 лет украинцев уже будет некому лечить

Квалификация врачей в Украине неуклонно падает из года в год.

Янукович подписал закон о трансфертном ценообразовании

Президент Украины подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования».

Германия отменила соглашения о прослушивании с США и Великобританией

Германия после скандала с прослушиванием звонков и слежкой за интернет-пользователями отменила соглашения с США и Великобританией, которые, по сути, позволяли западным союзникам Берлина вести наблюдение на территории ФРГ.

Беларусь начала проверку продукции Roshen

Белорусские санитарные службы начали проверку продукции украинской кондитерской корпорации Roshen. Кроме того, Беларусь запретила транзит продукции Roshen через ее таможенные пункты в Россию.

Матч «Шахтер» - «Динамо» покажут 8 телеканалов

Футбольный матч между командами "Шахтер" и "Динамо" покажут 8 телеканалов во всем мире.

Янукович подписал закон об утилизации старых авто

Янукович подписал закон об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств.

Арбитраж в Лозанне признал договорным матч 2008 года «Металлист» - «Карпаты»

По решению суда, с клубов не будет снято по 9 очков, однако оба клуба будут вынуждены уплатить штрафы в размере эквивалентном 25 тыс. долл.; решение лишить харьковский клуб бронзовых наград в сезоне 2007/2008 осталось в силе.

Аттестационная комиссия решила уволить трех милиционеров из Врадиевки

Аттестационная комиссия по результатам проведенной сегодня переаттестации личного состава Врадиевского районного отдела милиции приняла решение, что увольнению подлежат трое работников.