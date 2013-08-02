СМИ: Украина близка к выполнению одного из условий подписания Соглашения с ЕС

Об этом сказал в интервью газете КоммерсантЪ-Украина (№129 от 2 августа 2013 г.) курирующий разработку этого закона в АП советник Президента Украины Андрей Портнов.

«В пятницу, 2 августа, мы направляем его (документ – УНИАН) в Венецианскую комиссию (ВК), чтобы получить оценку экспертов ВК и Совета Европы. Мы рассчитываем, что ВК в сентябре сделает свой вывод. Мы ожидаем конструктивных предложений и замечаний европейских экспертов, на основе которых документ будет откорректирован. На это нам потребуется еще около недели, после чего законопроект попадет в парламент, субъектом законодательной инициативы будет Президент. И если в начале октября Верховной Раде удастся принять документ в первом чтении, то до конца октября его необходимо будет принять в целом, чтобы рассчитывать на его подписание уже в ноябре», - сказал Портнов.

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Он также сообщил, что специалисты Совета Европы «никогда не принимают участия в разработке наших законопроектов». «Мы используем исключительно внутренний экспертный потенциал - сторонников и противников», - сказал Портнов и отметил, что «экспертов по этому вопросу в Украине не очень много, хотя много тех, кто называет себя экспертами». По словами Портнов, «важно было иметь интеллектуальных оппонентов». «Таковыми являются ученые из Центра политико-правовых реформ. Мы пользовались трудами Александра Банчука и доктора юридических наук Николая Хавронюка. Они критикуют нашу работу, но это конструктивная критика, мы внимательно ее изучаем и используем их выводы. Что касается парламентской оппозиции, то от них мы не слышали конструктивных предложений», - подчеркнул советник Президента.

По его словам, базой для работы над законопроектом были прежние выводы Венецианской комиссии. «Есть три-четыре вывода ВК по проектам, направлявшимся Украиной в этот орган ранее, а также несколько выводов по законам о прокуратуре других европейских стран. Мы исходим из того, что прежняя позиция ВК является для нас источником международных рекомендаций. По всем ключевым элементам нового закона уже есть их мнение, какой подход хороший, а какой -— плохой, приводится обоснование, почему так, а не иначе. Еще одной базой являются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отметил Портнов.

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При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, какие решения и предписания ЕСПЧ были использованы при работе над законопроектом, он сказал: «Например решения по делам "Злинсат против Болгарии" и "Василеску против Румынии", в которых ЕСПЧ постановил, что прокуратуру нельзя рассматривать в качестве непредвзятого и объективного органа, способного заменить суд».

Он также сообщил, что в Украине и раньше «пользовались практикой ЕСПЧ — около десяти решений Европейского суда легли в основу закона об адвокатуре, который уже действует. В частности о том, что обыск у адвоката нельзя проводить без присутствия представителей органов адвокатского самоуправления».