Беларусь закрыла свою границу для конфет Roshen

Таможня Беларуси приняла меры по недопущению ввоза на территорию России через пункты пропуска на белорусском участке таможенной границы Таможенного союза и реэкспорта с территории Республики Беларусь кондитерских изделий, произведенных украинской кондитерской фабрике Roshen.

Как передает корреспондент УНИАН в Беларуси, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач страны Игорь Гаевский.

«Во вторник, с момента, когда появилась информация о запрещении ввоза продукции «Рошен» в Россию, мы направили письмо в таможенные органы Беларуси о запрете ее транзита через нашу территорию в направлении России», - отметил он.

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Также Гаевский сообщил, что специалисты органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, в рамках проведения проверок объектов торговли осуществляют отбор проб указанной продукции для лабораторных исследований на соответствие требованиям законодательства Таможенного союза.

По словам главного санитарного врача страны, в случае выявления несоответствия кондитерских изделий украинского производства установленным требованиям безопасности будут приняты исчерпывающие меры в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством. Повторные экспертизы продукции, проведенные 30 июля, только подтвердили опасения Роспотребнадзора.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

Украина обратилась с официальным письмом к руководству Роспотребнадзора о срочной встрече для решения вопроса о запрете ввоза продукции компании Roshen в Россию.