Аттестационная комиссия решила уволить трех милиционеров из Врадиевки

Об этом говорится в сообщении Сектора связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

Еще четыре милиционера райотдела должны пройти повторную аттестацию по итогам работы за 9 месяцев.

В частности, как говорится в сообщении, «по результатам работы аттестационной комиссии, из 100 процентов имеющегося личного состава, которые проходили аттестацию, подлежат увольнению 3 работника, еще четверо оставлены на службе при условии устранения недостатков и проведения последующей аттестации по результатам работы за девять месяцев 2013 года».

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По данным ССО, аттестационную комиссию УМВД Украины в Николаевской области возглавлял первый заместитель начальника УМВД полковник милиции Александр Мирошниченко.

“Члены комиссии и приглашенные, среди которых были руководители местного самоуправления и депутаты районного и поселкового уровня, внимательно отнеслись к каждому милиционеру. С целью предоставления принципиальной оценки результатам работы личного состава райотдела, уровня его профессиональной подготовки и компетентности, знания правоохранителей были проверены как непосредственно по направлениям служебной деятельности, так и по общим требованиям действующего законодательства в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью, и по ведомственным приказам”, - отмечается в сообщении.

Также в нем сказано, что “после проведения бесед с личным составом, у большинства из которых срок службы составил до 5 лет, члены комиссии пришли к единому мнению, что есть определенные вопросы к бывшему руководящему составу местного подразделения относительно эффективности работы с личным составом и предложения действующим руководителям служб”.

При этом отмечается, что «председатель комиссии спрашивал у каждого сотрудника, который проходил переаттестацию, о наличии желания проходить дальнейшую службу в органах внутренних дел, на что подавляющее большинство правоохранителей твердо заявили о готовности продолжать свою служебную деятельность в рядах милиции».

Как сообщал УНИАН, министр МВД Виталий Захарченко принял решение провести переаттестацию во Врадиевской милиции после того, как два милиционера избили и изнасиловали местную жительницу.