Аттестационная комиссия решила уволить трех милиционеров из Врадиевки
Аттестационная комиссия по результатам проведенной сегодня переаттестации личного состава Врадиевского районного отдела милиции приняла решение, что увольнению подлежат трое работников.
Об этом говорится в сообщении Сектора связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.
Еще четыре милиционера райотдела должны пройти повторную аттестацию по итогам работы за 9 месяцев.
В частности, как говорится в сообщении, «по результатам работы аттестационной комиссии, из 100 процентов имеющегося личного состава, которые проходили аттестацию, подлежат увольнению 3 работника, еще четверо оставлены на службе при условии устранения недостатков и проведения последующей аттестации по результатам работы за девять месяцев 2013 года».
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По данным ССО, аттестационную комиссию УМВД Украины в Николаевской области возглавлял первый заместитель начальника УМВД полковник милиции Александр Мирошниченко.
“Члены комиссии и приглашенные, среди которых были руководители местного самоуправления и депутаты районного и поселкового уровня, внимательно отнеслись к каждому милиционеру. С целью предоставления принципиальной оценки результатам работы личного состава райотдела, уровня его профессиональной подготовки и компетентности, знания правоохранителей были проверены как непосредственно по направлениям служебной деятельности, так и по общим требованиям действующего законодательства в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью, и по ведомственным приказам”, - отмечается в сообщении.
Также в нем сказано, что “после проведения бесед с личным составом, у большинства из которых срок службы составил до 5 лет, члены комиссии пришли к единому мнению, что есть определенные вопросы к бывшему руководящему составу местного подразделения относительно эффективности работы с личным составом и предложения действующим руководителям служб”.
При этом отмечается, что «председатель комиссии спрашивал у каждого сотрудника, который проходил переаттестацию, о наличии желания проходить дальнейшую службу в органах внутренних дел, на что подавляющее большинство правоохранителей твердо заявили о готовности продолжать свою служебную деятельность в рядах милиции».
Как сообщал УНИАН, министр МВД Виталий Захарченко принял решение провести переаттестацию во Врадиевской милиции после того, как два милиционера избили и изнасиловали местную жительницу.