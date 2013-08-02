Эксперт предупреждает, что через 10 лет украинцев будет некому лечить

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил профессор кафедры терапии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика Вадим Шипулин на пресс-конференции в Киеве.

«На первый курс на медицинский факультет университета святого Владимира в 1841 году поступили 16 человек, через 5 лет окончили – 3 человека. Сегодня выпускают более 95% студентов. В странах ЕС и США 30% студентов, которые поступили в медицинский университет, не заканчивают обучение по причине профессионального несоответствия», - подчеркнул Шипулин.

По его словам, сегодня удвоение знаний, в частности в медицине, происходит не за 20-30 лет, как в середине ХХ века, а за 5 лет.

По теме: Число довольных медобслуживанием украинцев сократилось в 2,5 раза

«Люди эволюционируют не так быстро, в частности и дети, поступающие на медицинский факультет. Раньше существовал реальный конкурс, когда действительно соревновались. Сегодня престиж медицинской профессии упал, с одной стороны, с другой – появилось определенное количество платных мест. И всеми силами этих «плательщиков», которые платят деньги, приносят в казну того или другого медуниверситета, будут тянуть «за уши», чтобы они закончили вуз», - отметил Шипулин, подчеркнув, что он «не против бизнеса, но за бизнес честный, потому что выходит, что одни делают вид, что учат, другие, что учатся».

«С настоящим кризисом системы здравоохранения в Украине мы столкнемся через лет 10-15, когда уйдут те кадры, которые воспитывались при «старой системе». А, к сожалению, лучших молодых кадров на все наши регионы просто не хватит», - сказал Шипулин.